Soylu: 'Türkiye felaket tellallarına teslim olmayacaktır' - TRABZON
Soylu: "Türkiye felaket tellallarına teslim olmayacaktır" - TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı Sis Dağı Şenlikleri'nde yöreye özgü yelek ve kasketi giymesi - Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: - "Türkiye felaket tellallarına teslim olmayacaktır"TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sis Dağı Şenlikleri'ne katıldı.
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