Soylu: ''Türkiye bütün kurumlarıyla birlikte tam bir entegrasyon içinde meseleye vaziyet etmeye çalışıyor'' - İSTANBUL
- Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere açıklamalarda bulundu.(1)
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