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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Soylu: 'Türkiye bugün başta PKK/YPG olmak üzere tüm bu örgütlere karşı operasyon halindedir' - ANKARA Haberi

Soylu: 'Türkiye bugün başta PKK/YPG olmak üzere tüm bu örgütlere karşı operasyon halindedir' - ANKARA Haberi

Soylu: "Türkiye bugün başta PKK/YPG olmak üzere tüm bu örgütlere karşı operasyon halindedir" - ANKARA - Uluslararası Güvenlik Kongresi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.
(4)Soylu: "Terörle mücadelemiz birbirinden farklı terör örgütleriyle eşzamanlı olarak devam etmektedir"Soylu: "Kaçak göç, uyuşturucu ve terör birbirleriyle yapışık kardeştirler. Eğer bunlara eşzamanlı bir tedbir alınamazsa 21. yüzyılın bu sorunlar karşısında çok daha mağduriyete uğrayacağı, çok daha sıkıntı çekeceği apaçık ortadadır"Soylu: "Türkiye bugün başta PKK/YPG olmak üzere tüm bu örgütlere karşı operasyon halindedir. Ve bu örgütlerin birbirleriyle simbiyotik ilişkilerini hiçbir daim gözden kaçırmamak lazım"

Uyuşturucu 

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