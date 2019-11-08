Soylu: 'Trafikte öyle güzel işler gerçekleştireceğiz ki Avrupa parmak ısıracak' - ANKARA
Soylu: "Trafikte öyle güzel işler gerçekleştireceğiz ki Avrupa parmak ısıracak" - ANKARA - Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Dua edilmesi ve kurdele kesilmesiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (6)
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