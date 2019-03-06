Soylu: 'Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor'- ANKARA
Soylu: "Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 10 - İçişleri Bakanı Soylu: "Murat Karayılan'a bir çağrıda bulunuyorum. Her yıl sözde şehitler kataloğu çıkarıyorlar. 2018 için de çıkarsın. Niye çıkarmadın diye bir sormak lazım. Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor."
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