Soylu: 'Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var'- ANKARA İzle
Soylu: "Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 8 - İçişleri Bakanı Soylu: "CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu bizim için ayıplı bir dönem' diyecekler."Soylu: "Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor."
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