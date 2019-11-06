Soylu: 'Siyaset ülkesini geliştirmek zorundadır' - ANTALYA Haberi
Soylu: "Siyaset ülkesini geliştirmek zorundadır" - ANTALYA - AK Parti Antalya İl Başkanlığı binası ve tabelası - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araçta telefonda görüşme yapması - Bakan Soylu'nun karşılanması - Bakan Soylu'nun konuşmasıANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu. (1)
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