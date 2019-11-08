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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Soylu: 'Ölümlü trafik kazalarında yüzde 26 bir azalış söz konusu, geçen yılın ilk 10 ayına nazaran' - ANKARA

Soylu: 'Ölümlü trafik kazalarında yüzde 26 bir azalış söz konusu, geçen yılın ilk 10 ayına nazaran' - ANKARA

Soylu: "Ölümlü trafik kazalarında yüzde 26 bir azalış söz konusu, geçen yılın ilk 10 ayına nazaran" - ANKARA - Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
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Açılış Töreni 

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