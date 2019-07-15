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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Soylu:' O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler. Milletimizin üzerine tank sürenler mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır diye düşünmediler. Cenab-ı Hakkın ve milletin rızasını değil talimat ald

Soylu:' O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler. Milletimizin üzerine tank sürenler mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır diye düşünmediler. Cenab-ı Hakkın ve milletin rızasını değil talimat ald

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Müslüman Helikopter 

-Konuşma

( ANKARA ) Soylu:" O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler. Milletimizin üzerine tank sürenler mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır diye düşünmediler. Cenab-ı Hakkın ve milletin rızasını değil talimat aldıkları o hainin rızasını düşündüler" ANKARA

- İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Emniyet Binasının açılışında konuştu
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