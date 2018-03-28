Soylu: ”Nüfus müdürlüklerimizin vereceği pasaportlar ikinci nesil polikarbon pasaportlar olacaktır” - ANKARA
- Bakan Soylu'nun gelişinden detaylar - Soylu'nun konuşması - "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"nde imzaların atılmasından detaylar - Yeni pasaport ve kimlikten detay - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - ”Nüfus müdürlüklerimizin vereceği pasaportlar ikinci nesil polikarbon pasaportlar olacaktır”ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:”Nüfus müdürlüklerimizin vereceği pasaportlar ikinci nesil polikarbon pasaportlar olacaktır”dedi.