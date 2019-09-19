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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Soylu: 'Müttefiklerimiz terör örgütlerini besliyorlar' - ANKARA İzle

Soylu: 'Müttefiklerimiz terör örgütlerini besliyorlar' - ANKARA İzle

Soylu: "Müttefiklerimiz terör örgütlerini besliyorlar" - ANKARA - Uluslararası Güvenlik Kongresi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.
(1)Soylu: "2000'lerin başında El Kaide saldırılarıyla 2015 - 2016'da DEAŞ eliyle ve 40 yıldır da PKK üzerinden Türkiye'nin terör eylem alanı olarak seçilmiş olmasının temelinde Türkiye'nin bu çatışmayı aşabilecek potansiyele sahip bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır"Soylu: "Tarihiyle, kültürüyle İslam'ı yaşama ve anlama biçimiyle farkları bir arada yaşatabilen Anadolu anlayışıyla Türkiye maalesef bu çatışmanın doğal hedefi olmuştur"Soylu: "PKK'nın önemli finans, eleman ve siyaset alanları Avrupa şehirlerinde bulunuyor. Oralarda bir şey olmuyor. Ama olan kendi coğrafyamızdaki insanlara oluyor"Soylu: "Keza, Türkiye'de bir darbe kalkışması gerçekleştiren FETÖ ve alt unsurlarının ABD'de yaşadığı ve oradan yönlendirildiği, orada koruma altına alındığı, Avrupa'da da muhafaza altına alındığı elbetteki bir sır değil."Soylu: "Bütün bu fotoğrafın içinde küresel sistemin kendini koruyamamasının sebebi, lider ülkelerin Batı'nın terörü araçsallaştırmasıydı."Soylu: "PKK'nın Avrupa uyuşturucu ticaretinin uzun yıllardır yüzde 80 - 90'ını elinde tuttuğu Avrupa menşeili kuruluşların raporlarında yıllardır yazmaktadır"Soylu: "ABD bizzat kendisi 2009 - 2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki, bunlar arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran kalkan da var, özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti"Soylu: "Tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor. Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor, veya güya onu ehlileştirmeye çalışıyor"Soylu: "Belki çözmemiz gereken mesele bu. Müttefiklerimiz terör örgütlerini besliyorlar"

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