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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu: '(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor' - ANKARA İzle

Soylu: '(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor' - ANKARA İzle

Soylu: "(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 3 - Soylu: "24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır."İçişleri Bakanı Soylu: "(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor."İçişleri Bakanı Soylu: "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2 - 3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten."

Belediye Başkanı 

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