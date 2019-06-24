Soylu: 'Köle nizamını oluşturanlara müsaade etmemek bizim temel felsefemiz olmalıdır' - ANKARA
Soylu: "Köle nizamını oluşturanlara müsaade etmemek bizim temel felsefemiz olmalıdır" - ANKARA - Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Göç ve Manevi Destek Merkezi'nin açılışına katıldı. (1)
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