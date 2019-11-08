Soylu: '(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz' - ANKARA
Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" - ANKARA - Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (1)Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."
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