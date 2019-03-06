Soylu: 'Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde' - ANKARA İzle
Soylu: "Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 5 - İçişleri Bakanı Soylu: "Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur."
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