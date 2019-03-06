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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu: 'İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız'- ANKARA İzle

Soylu: 'İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız'- ANKARA İzle

Soylu: "İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 9 - İçişleri Bakanı Soylu: "İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız."İçişleri Bakanı Soylu: "PKK 14 - 15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?"

İran Allah 

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