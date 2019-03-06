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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu: 'Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir' - ANKARA Haberi

Soylu: 'Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir' - ANKARA Haberi

Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir" - ANKARA - Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016 - 2017 - 2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016 - 2017 - 2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir."

Ayetler Kadın Cinayeti Faili Meçhul Akalan Cinayet 

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