Soylu: 'Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir' - ANKARA Haberi
Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir" - ANKARA - Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016 - 2017 - 2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016 - 2017 - 2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir."
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