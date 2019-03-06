Soylu: 'Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir' - ANKARA İzle
Soylu: "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 4 - İçişleri Bakanı Soylu: "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6 - 7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?"İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir."
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