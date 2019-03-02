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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Soylu, Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde ziyaret ettiği askerin babasıyla buluştu - BAYBURT

Soylu, Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde ziyaret ettiği askerin babasıyla buluştu - BAYBURT

- 00.00'dan 02.51'e kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Evliya Tepe Üs Bölgesi ziyaretine ait ARŞİV görüntüleri - Selim Baykal'ın konuşmasıBakan Soylu, sınırda görevli askerin babasıyla buluştu - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde nöbet tutan Uzman Çavuş Mustafa Baykal'ın telefonla görüştüğü babasıyla Bayburt 'ta bir araya geldiBAYBURT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde nöbet tutan Uzman Çavuş Mustafa Baykal'ın telefonla konuştuğu babası Selim Baykal ile Bayburt 'ta buluştu.Soylu, AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak'ın projelerinin tanıtıldığı toplantı öncesinde Selim Baykal ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.Baykal, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Soylu ile yılbaşı gecesi oğlunun telefonundan konuştuğunu söyledi.

Süleyman Soylu'nun görüşme sırasında kendisine Bayburt ile ilgili sorular sorduğunu anlatan Selim Baykal, "Kendisinin de küçük yaşlardayken babasının görevi nedeniyle Bayburt 'un Aydıntepe ilçesinde ikamet ettiğini biliyoruz. Sorusuna Bayburt şivesiyle verdiğim cevaplar haberlere konu oldu, sosyal medyada da gündem oldu. Tabii o gece uykunun verdiği bir rehavet de vardı. Uykudaydım, oğlumun telefonunun sesine uyanmıştım." ifadesini kullandı.Bakan Soylu ile görüştüğü için memnun olduğunu dile getiren Baykal, şunları kaydetti:"Ben 4 evladıma 9 yıldır hem analık hem de babalık yapıyorum. Evladımı vatan için gönderdim, sınırda bekleyecek. Gerekirse kanının son damlasına kadar orada vatani görevini yapacak uzman çavuş olarak. Vatanın neresi olursa, dağında taşında... Allah hiçbirinin ayaklarını taşa değdirmesin. Oğlum bir hafta buraya izne geldi ve tekrar görev yerine döndü. Onlar orada görevini yapacak ki biz de burada rahat yaşayalım."

Sosyal Medya Yılbaşı Toplantı Yılbaşı Gecesi Uzman Çavuş 

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