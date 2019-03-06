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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu: 'Eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranı azalmaktadır' - ANKARA Haberi

Soylu: 'Eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranı azalmaktadır' - ANKARA Haberi

Soylu: "Eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranı azalmaktadır" - ANKARA - Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016 - 2017 - 2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - Salondan detaylar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016 - 2017 - 2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
(2)"Eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranı azalmaktadır""Kadın cinayeti işleyenlerin yüzde 86,5'inin daha önce hiçbir sabıkasının olmadığıdır. Bu vakaların önemli bir kısmında hadisenin aniden geliştiği, hadisenin öncesinde kadının herhangi bir şiddet şikayeti başvurusu olmadığı durumlar azımsanmayacak sayıdadır. Elbette ki başvuru olmaması şiddet görmediği anlamına da gelmemektedir""(KADES yazılımı) Şu ana kadar yazılımı indiren kadın sayısı 60 bin 699. Aktif kullanıcı 29 bin 81. Gelen ihbar sayısı ise 7 bin 991'dir""Kadınların özellikle akıllı telefonlarına bu uygulamayı indirerek burada esas itibariyle bu konudaki önleyiciliği ortaya koyması esastır"

Ayetler Kadın Cinayeti Akıllı Telefon Şiddet Şikayeti Cinayet 

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