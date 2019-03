Soylu’dan Başkan Aktaş’a büyük övgü Haberi

-Aktaş'ın konuşması

-Soylu'nun konuşması

-detaylar



( BURSA ) BURSA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önümüzdeki 5 yıl boyunca Bursa’nın destansı hizmetlere ev sahipliği yapacağını belirterek, Bursalılar’dan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sahip çıkmalarını istedi. Bakan Soylu, Bursa’da şehit aileleri, iş adamları ve çeşitli STK’ların temsilcileriyle bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuaye Salonu’ndaki buluşmaya, aralarında siyasilerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘üzerinde en ufak bir kiri bile barındırmayan’ düzgün bir insan olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş’ı İnegöl Belediye Başkanlığından beri tanıdığını ve kendisine kefil olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Hayatında en ufak bir kara leke, iz, is dahi yoktur. Bursa’nın evladıdır. Heyecanı, hayalleri ve Bursa için yapacakları vardır. Ben inanıyorum ki Bursa’da önümüzdeki 5 yıl destansı hizmetlerin altına imzasını atacaktır. Buna inancımız tamdır” dedi.

Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinden biri olan Bursa’nın kendisine has özelliklerinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, Bursalıları önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük hizmetlerle buluşturacak anlayışı vatandaşlarla birlikte sergilemek istediklerini ifade etti.

Salonu dolduranlara seslenen Bakan Soylu, “Size söyleyeceğim tek bir şey var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı, Türkiye için kıymetli bir şehir olan Bursa’sız bırakmayın” diye konuştu.

Salonda yer alanlara söyleyeceği bir şey daha olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Çok açık ve net bir şekilde dile getiriyorum. Hem Süleyman Soylu hem de Bursa’ya uzaktan da olsa sevdası bulunan bir kardeşiniz, geldiğimde Bursa’dan gıda alan biri olarak ben de Alinur Aktaş başkanımızın emrindeyim” şeklinde konuştu.

CHP ve İP’lilere çağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise seçimlerde CHP ve İYİ Parti’yi destekleyecek vatandaşlara çağrıda bulunarak, teröre zemin hazırlayan partiyle yapılan ittifakın iyi değerlendirilmesini istedi. Başkan Alinur Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Bursa temaslarına eşlik etti. Bakan Soylu’nun Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuaye Salonu’ndaki işadamı ve STK’larla olan buluşmasında konuşan Başkan Aktaş, Bursa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye her zaman güçlü bir destek verdiğini hatırlattı. 31 Mart seçimlerinde sağduyunun galip geleceğini ifade eden ve yaklaşan yerel seçimler için MHP ile Cumhur İttifakı adı altında güçlü birliktelik oluşturduklarını söyleyen Başkan Aktaş, Bursa ve Türkiye’nin geleceğini düşünen herkesi kurulan bu ittifaka destek vermeye davet etti. Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Parti’nin sağduyulu mensuplarına yönelik çağrıda bulundu. Terörle kol kola giren, binlerce vatan evladının şehit edilmesine, binlerce yavrunun yetim kalmasına, binlerce kadının dul olmasına zemin hazırlayan bir parti ile ittifak yapılmasının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Ben inanıyorum ki hem Bursalı hemşerilerimiz hem de Türkiye’deki vatandaşlarımız Cumhur İttifakı’na gereken destek ve katkıyı sağlayacaklardır” ifadelerini kullandı.