Soylu: 'Dağlarda sığınak bırakmıyoruz' - İZMİR Haberi

Soylu: "Dağlarda sığınak bırakmıyoruz" - İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ödemiş’te vatandaşlara hitap etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda sığınak bırakmıyoruz. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4 - 5 metre karda biz her yerde arıyoruz."
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