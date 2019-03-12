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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Soylu: 'Burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun' - ANKARA

Soylu: 'Burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun' - ANKARA

Soylu: "Burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" - ANKARA - Kızılcahamam'da vatandaşlarla buluşma - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması"Burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Evlatlarımız şu anda havadan ve karadan operasyonda. 13 - 14 yaşındaki kızları dağa getirip, o Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanına tecavüz ettirenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlatlarımız şu anda havadan ve karadan operasyonda. 13 - 14 yaşındaki kızları dağa getirip, o Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanına tecavüz ettirenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun." dedi.
Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlara hitap etti.PKK'ya katılımların son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Soylu, terör örgütünü hem dağlarda hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'de köşeye sıkıştırdıklarını söyledi.

Soylu, bölücü terör örgütünün uluslararası güçlerce kullanıldığının teröristlerin ifadelerine de yansıdığına belirterek, "Ne ihanetler yapmışlar. Ne ihanetler ortaya koymuşlar. Amerika, Kandil'e teknoloji, para, silah açısından yapmadığı yardım ve desteği bırakmamış. Bugüne kadar yapmadıkları kalmamış. Az buçuk ayağa kalkmamızı onun için istemiyorlar." diye konuştu.
Süleyman Soylu, dağlarda 700 terörist kaldığını yineleyerek, "Evlatlarımız şu anda havadan ve karadan operasyonda. 13 - 14 yaşındaki kızları dağa getirip, o Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanına tecavüz ettirenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun." ifadesini kullandı.Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti.
"PKK'ya katılımın en çok olduğu yer İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve güneydoğuda artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Milletin onlardan sıdkı sıyrılmış. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi görelim."

Teknoloji Uluslararası Terör Örgütü Teröristler Hayvan 

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