-Murat aydın kürsü konuşması

-Süleyman soylu kürsü konuşması



( İSTANBUL ) Soylu: "Bu ülkenin çeşitliliğinin ve zenginliğinin kıymetini bilmeyenlere bu ülkenin yönetimlerini emanet etmeyelim"- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beykozlularla sokak iftarında buluştu İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da katıldığı sokak iftarında, "Bu ülkenin çeşitliliğinin ve zenginliğinin kıymetini bilmeyenlere bu ülkenin yönetimlerini emanet etmeyelim" dedi.

Beykoz Beldiyesi tarafından Kanlıca’da sokak iftarı düzenlendi.

İftar yemeğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.

Aynı zamanda çok sayıda vatandaşın da katıldığı Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlar hep birlikte orucunu açtı. İftar yemeği sonrasında Bakan Soylu, gemi ile Yenikapı’ya geçti. “Birlik ve beraberlik dolu bir Ramazan ayı olsun” Vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Soylu, “Çok kıymetli Kanlıcalı hemşerilerimiz bu mübarek Ramazan akşamında bir iftar sofrasının etrafında Cenabı Allah bize birlikte bu iftarı açmayı birlikte aynı sofranın etrafında olmayı aynı duyguları yaşamayı nasip etti. Allah’a hamdolsun. Hepinizin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Allah nice ramazanlara ulaşacağımızı Ramazan bayramına ağız tadıyla birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Bir selam getirdim. Bu akşam burada Kanlıca'da olacağımı ifade ettiğim kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, Ramazan dileklerini ve hayırlı bayramlar dileklerini sizlere iletiyorum” dedi.

“İstanbulumuzu güzel ellere teslim edin” 23 Haziran seçimleri hakkında konuşan Bakan Soylu, “Bir de dün akşam konuştuğumuz eski Başbakanımız aynı zamanda bizim Meclis Başkanlığımızı yapan, memlekette güzel hizmetlerin altına imza atan Binali Yıldırım abimizin de selamları var sevgileri var muhabbetleri var ve hayırlı Ramazan dilekleri var. Sizlere şunu söyleyeyim, İstanbulumuzu güzel ellere teslim edin. Söyleyeceğin bu kadardır. Bu İstanbul’a Cumhurbaşkanımızın bir aşkı var. Bir sevdası var. Dünyada bir çok ülkeye gidiyorum biraz önce muhtarlarımızın huzurunda Bulgaristan İçişleri Bakanımızla konuştum. Gittiğimde İstanbul dediğim zaman gözleri parlamayan bilirim karşı tarafta muhatabımız olan bakanlarımızın hiç olmadığını görmedim. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adım attığı ilk zamandan İtibaren adım atanların yaptığı ilk iş oradaki bütün verileri kopyalamasıydı. Kıymetli hemşerilerim ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye’nin istihbaratının tamamı bende. Tüm istihbarat bilgileri bende. Ben İçişleri Bakanı olduğum gün istihbaratın bütün bilgilerini alıp bir yere kopyalayıp evimde kasaya getirmem ne kadar yanlış ise bana bu ülkenin namusunu emanet etmiş, bana bu ülkenin mahremini emanet etmiş. Suçluyla mücadele edelim diye. Bu ülkenin çeşitliliğinin ve zenginliğinin kıymetini bilmeyenlere bu ülkenin yönetimlerini emanet etmeyelim. Söyleyeceğim odur. Karar sizindir. Kararınız başımız üzerindedir. Hepinizi sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyor Allah'a emanet ediyor nice Ramazanlara ağız tadı ile ulaşmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Ramazan aynın güzelliğini bu iftar sofrasında birlikte paylaştık” İftar yemeğinde konuşan Başkan Aydın, “Sayın Bakanımızla birlikte 45 mahallemizin muhtarı ile beraber yaklaşık 3 buçuk saatlik bir toplantı sonrası buraya Kanlıca mahallemize geldik. Gününü bizlere ayıran yoğun mesaisine rağmen bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer İçişleri Bakanıma sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Geçen Ramazan’dan bu Ramazan’a kavuşamayan komşularımız var. Akrabalarımız var. Hemşerilerimiz var. Onlara rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah sağlık ve saatle önümüzdeki bayrama ve nice ramazanlara bizleri kavuşturur âmin. Ben evlatlarınızın elinden tutarak iftar soframızda zenginliğini oluşturduğunuz için onlarla birlikte bu güzelliği bizlere yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

