Soylu: 'Bu seçim Türkiye’ye güç verme, kuvvet verme seçimidir“ - ADANA Haberi
Soylu: "Bu seçim Türkiye’ye güç verme, kuvvet verme seçimidir“ - ADANA - Açılışı yapılan uçaktan genel ve detay görüntüler - Miting alanından genel ve detay görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - “Soylu: - Bu seçim Türkiye’ye güç verme, kuvvet verme seçimidir“ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ’nın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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