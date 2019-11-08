Soylu: 'Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele etmektedir' - ANKARA
Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele etmektedir" - ANKARA - Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)
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