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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Soylu: 'Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele etmektedir' - ANKARA

Soylu: 'Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele etmektedir' - ANKARA

Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele etmektedir" - ANKARA - Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
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Açılış Töreni Terör Örgütü 

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