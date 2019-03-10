Soylu: 'Amaçları 31 Mart seçimlerine kadar Türkiye'yi sarsmak'' - SİVAS
Soylu: "Amaçları 31 Mart seçimlerine kadar Türkiye'yi sarsmak'' - SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sivas 'a gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu karşılayan vatandaşlar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oteldeki programa gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özçekim yapması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting alanına gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıSİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas 'ta halka hitap etti (1)
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