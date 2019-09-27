Soylu: ''(Afetlere karşı alınacak tedbirler) Bu konuda dünyada en iyi olmalıyız'' - İSTANBUL
- Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere açıklamalarda bulundu.(2)
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