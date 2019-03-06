Soylu: '31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder' - ANKARA İzle
Soylu: "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 2 - İçişleri Bakanı Soylu: "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder."
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