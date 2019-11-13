Soylu: '2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim, denetim ve sürdürdüğümüz işleri takip' - VAN İzle
Soylu: "2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim, denetim ve sürdürdüğümüz işleri takip" - VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması - Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (1)
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