Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinden CHP'ye ziyaret - ANKARA Haberi
- Saadet Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un konuşması - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'ın konuşmasıANKARA - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, milletvekili adayları Fatih Beyazıt ve Fethi Öztürk'ten oluşan Saadet Partisi heyeti CHP’yi ziyaret etti.Haluk Koç, Fatih Aydın ile Ankara 'dan aynı bölgede aday olduklarını söyleyerek, Aydın'ın genç ve dinamik bir siyasetçi olduğunu ifade etti. Koç, "Saadet Partisinin kadrolarının çok gençleştiğini ifade etmek isterim. Bu çok mutluluk verici. Çünkü siyasette gençler bizlerin yerini alacak." dedi. Millet İttifakı'na değinen Koç, CHP ve Milli Selamet Partisinin 1974 Ocak ayında bir koalisyon kurduklarını hatırlattı. Millet İttifakı'nın bir ilkeler birlikteliği olduğunun altını çizen Koç, "1974'teki o koalisyon da siyasi tarih açısından irdelenmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir ortaklıktır." diye konuştu. Fatih Aydın, heyette yer alan ve geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda yaralanan milletvekili adayı Fethi Öztürk'e işaret ederek, "Biz ısrarla şunu söyledik; bu topraklarda varsak, birlikte olursak varız. Birleştiğimiz hususları öne çıkarmamız lazım. Ülkemizin asıl meselesinin sağ, sol olduğuna inanmıyoruz. Türkiye'de bir adalet problemi, demokrasi problemi var. Bunları çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.CHP'deki bayramlaşma ziyaretlerinde konuklara Yalova Belediyesinin ürettiği "Yürüyen Köşk Çınarı" isimli kolonya ikram edildi. Koç, misafir heyetlere, kolonyanın patentinin Belediye Başkanı Vefa Salman'a ait olduğunu söyledi.