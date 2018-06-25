Siyasette ikinci Ağar dönemi İzle

--Ağar'ın oy kullanması

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar milletvekili seçildi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. AK Parti Elazığ 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Zülfü Tolga Ağar'da milletvekili seçilen isimler arasında yer aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'de Elazığ'dan sırasıyla Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ seçilerek 5 milletvekilliğinden 4'ünü aldı. Seçim çalışmaları kapsamında Zülfü Tolga Ağar'ın yanı sıra babası İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar'da kentte yoğun bir seçim çalışması yapmıştı.

