Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi Markovic ve beraberindekileri kabul etmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Erdoğan, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Markovic, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.Markovic'in, eşi, oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.