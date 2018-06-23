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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Sevgi Yürüyüşü'ne büyük ilgi

'Sevgi Yürüyüşü'ne büyük ilgi

BİNLERCE KİŞİNİN YÜRÜYÜŞÜNDEN DETAYLAR

Allah Bakan Yardımcısı 

-ESNAFIN DESTEK VERMESİ
-KOL KOLA YÜRÜMELERİNDEN DETAYLAR
-EFKAN ALA VE HAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa’da gerçekleştirilen 'Sevgi Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş ilgi gösterdi. Bursa’da seçime saatler kala Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve milletvekilleri adaylarının katılımı ile Heykel ve Cumhuriyet Caddesi’nde 'Sevgi Yürüyüşü' yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe esnafta destek verdi. Seçimleri demokrasinin bayramı olarak nitelendiren Efkan Ala, "Biz de teşkilat olarak 16 yıldır vatandaşımıza bayram yaşattık. Yine takdirlerini bekliyoruz. 25 Haziran sabahı inşallah Türkiye hedeflerine doğru, barış ve huzur içerisinde devam edecektir” dedi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Hakan Çavuşoğlu ise yaklaşık 2 aydır vatandaşların artan bir ivme ile desteğini aldıklarını söyledi.


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