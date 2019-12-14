Şentop: 'Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme kazandıracaktır' - ANTALYA
Şentop: "Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme kazandıracaktır" - ANTALYA - APA 12. Genel Kurulu - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Katılımcıların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasını dinlemesiANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı. (4)"Asya ve Avrupa'yı bağlayan güzergahlar üzerindeki bütün ülkelerle alt yapı gümrük ve lojistik alanlarında iş birliğini artırmak aarzusundayız. Şüphesiz modern İpek yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme kazandıracaktır"
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