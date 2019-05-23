Şentop, Kamu Başdenetçisi Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Amaral'ı kabul etti - TBMM
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç - Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral - Kabulden detaylarTBMM Başkanı Şentop'un kabulü - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile beraberindeki heyeti kabul ettiTBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile beraberindeki heyeti kabul etti.Divan Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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