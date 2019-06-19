Şentop: 'Güvenlik sorununun insanları göçe zorladığını ifade etmemiz lazım' - ANKARA Haberi
Şentop: "Güvenlik sorununun insanları göçe zorladığını ifade etmemiz lazım" - ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (2)
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