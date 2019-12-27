Şentop: 'Çocuklarla ilgili dünyada bir gün, bir hafta belirlenecekse bu konuda Türkiye'nin bir önceliği olması gerekir diye düşünüyoruz' - TBMM İzle
Şentop: "Çocuklarla ilgili dünyada bir gün, bir hafta belirlenecekse bu konuda Türkiye'nin bir önceliği olması gerekir diye düşünüyoruz" - TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. (2)
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