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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şentop: 'Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir' - TBMM Haberi

Şentop: 'Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir' - TBMM Haberi

Şentop: "Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir" - TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı) Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan herkesin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır. İslam'a karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve bazı Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir."

Terör Saldırısı İslam Saldırı 

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