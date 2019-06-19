Şentop: '(Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir rol üstleniyor' - ANKARA Haberi
Şentop: "(Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir rol üstleniyor" - ANKARA - Toplantı salonundan detay - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu. (1)
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