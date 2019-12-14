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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şentop: '(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum' - ANTALYA

Şentop: '(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum' - ANTALYA

Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum" - ANTALYA - APA 12. Genel Kurulu - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Katılımcıların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasını dinlemesiANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.
(3)"ABD Senatosunun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum""Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu karar açıktır ki kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır"

Bağlama Politika Uluslararası Nato 

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