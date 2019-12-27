Şentop: '27 Aralık'ı biz TBMM'nin açılışının 100. yılı münasebetiyle yapılacak programlar için bir başlangıç günü olarak düşündük' - TBMM İzle
Şentop: "27 Aralık'ı biz TBMM 'nin açılışının 100. yılı münasebetiyle yapılacak programlar için bir başlangıç günü olarak düşündük" - TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve tokalaşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)
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