Şentop: '2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeni insanlığın büyük bölümünü ötekileştirmeye mahkum etmiştir' - TBMM
Şentop: "2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeni insanlığın büyük bölümünü ötekileştirmeye mahkum etmiştir" - TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şentop'u karşılaması - Şentop ile Çavuşoğlu'nun salona gelişi - Salondan görüntüler - Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına hitap etti. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım