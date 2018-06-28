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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Jandarma Er Erdem Ay, son yolculuğuna uğurlandı - DÜZCE

Şehit Jandarma Er Erdem Ay, son yolculuğuna uğurlandı - DÜZCE

- Cenaze namazına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve şehit yakınlarından detaylar - Cenaze namazının kılınması - Şehit Jandarma Er Erdem Ay'ın naaşının taşınmasıŞehit Jandarma Er Erdem Ay, son yolculuğuna uğurlandı - Bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2010'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Er Erdem Ay'ın cenazesi memleketi Düzce 'de toprağa verildi - Cenaze törenine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldıDÜZCE (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde 2010 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Er Erdem Ay, son yolculuğuna uğurlandı.Şehit'in Ay'ın naaşı, Gölyaka İmamlar Mahallesi'ndeki evinden alınarak askeri tören eşliğinde Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada, şehidin babası Cemal Ay, taziyeleri kabul etti.Helallik alınarak cenaze namazı kılınmasının ardından şehit Jandarma Er Ay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Çamlıbel köyünde dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine, Ay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, öteki ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Giresun'un Dereli ilçesinde 26 Nisan 2010'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu iki gözünde görme kaybı meydana gelen, şarapnel parçalarının etkisiyle vücudunda enfeksiyon oluşan ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan Erdem Ay, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olmuştu.

Şehit Yakınları Böbrek Yetmezliği Cenaze Namazı Askeri Tören Terör Örgütü 

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