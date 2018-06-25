Seçim zaferini bedava ekmek dağıtarak kutladılar Haberi

-Fırında ekmek yapılması

-Bedava ekmek verilmesi

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( ADIYAMAN )- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde esnaf Erdoğan ve AK Parti’nin seçim zaferini bedava ekmek dağıtarak kutladı ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin seçimlerden zaferle ayrılmasından dolayı Kahtalı esnaf, halka bedava ekmek dağıtarak kutladı. Kahta ilçesi Cami Mahallesinde fırıncılık yapan Turan Yıldız, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinden de AK Parti’nin galip çıkmasından dolayı mahalle sakinlerine bedava ekmek dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasından dolayı bedava ekmek dağıttıklarını ifade eden Esnaf Turan Yıldız, bedava ekmek dağıtımının akşama kadar süreceğini söyledi.



Esnaf Turan Yıldız, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin seçimi kazanmasından dolayı bedava ekmek dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bugün ekmeği bedava dağıtıyoruz. Bedava ekmek dağıtımı akşama kadar sürecek. Türkiye, elimizden gitmedi bizim için yeterlidir. Bu seçim Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olsun. Devletimiz sahipsiz kalmadı. Ekmeğimizi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de kendi hayrımıza dağıtıyoruz. Ümmetin lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi İslam dünyasına hayırlı olsun” dedi.

Fırın ekmeği işletmesi çalışanlarından Ahmet Yıldız, “Dün yapılan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sisteme göre seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Bizde halkımıza bedava ekmek dağıtmaya niyetlendik. Seçimi zaferle kazandığımız için Cami Mahallesinde tüm halkımıza, bedava ekmek dağıtıyoruz. Hedefimiz 2023’tür. Cumhurbaşkanımız tekrar başımızda olacağı için çok şükrediyoruz” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasından hem de bedava ekmek dağıtımından memnun olduklarını ifade etti.



