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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seçim kutlamaları (3) - İZMİR

Seçim kutlamaları (3) - İZMİR

- Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşların sevinç gösterisi - Vatandaşlar ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrağı taşıyan gençler de Rabia ve bozkurt işareti yaptı. - Sevinç gösterisinden genel görüntülerİZMİR (AA) - İzmir , Aydın, Denizli, Uşak ve Manisa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, seçim sonuçlarını bahçeye kurulan dev ekranlardan takip etti.Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları taşıyan partililer "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı, partinin seçim şarkılarını söyledi.

Bazı vatandaşlar üzerinde Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Hedef 2023" yazılı dövizler taşıdı.Bazı vatandaşlar kent içinde araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup üyeleri yaktıkları meşalelerle kutlama yaparken, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'nda da vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar zeybek oynarken ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrağı taşıyan gençler de Rabia ve bozkurt işareti yaptı.

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