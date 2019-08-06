Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank:' İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol ülkelerimizin sahip olduğu ortak mirastan aldığımız gücü birleştirecek ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak' İzle
( ANKARA ) Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank:" İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol ülkelerimizin sahip olduğu ortak mirastan aldığımız gücü birleştirecek ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak" ANKARA
- Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank ile Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda arasında iki ülke işbirlikleri için imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi
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