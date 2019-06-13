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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP'ye ziyaret

Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP'ye ziyaret

GİRİŞ DETAY

( ANKARA ) ANKARA

Kanun Teklifi Milletvekili 


- ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP grubunu askere alma kanun teklifini görüşmek üzere ziyaret etti. Akar, TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul milletvekili Şirin Ünal ile birlikte CHP grubuna geldi. AkarCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.
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