Sarıyer Belediyesi kansere yenik düşen Kadir Yiğit Bayraktar’ın adını ölümsüzleştirdi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz yıl bir bankaya staj için gittiği Londra’da kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Kadir Yiğit Bayraktar’ın adını taşıyan parkın açılışını yaptı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında bir bankada staj yapmak için Londra’ya gelen 24 yaşındaki Kadir Yiğit Bayraktar, yakalandığı cilt kanserine yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden akademisyenin adını taşıyan park, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, Kadir Yiğit Bayraktar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kadir Yiğit Bayraktar için gökyüzüne balon bırakıldı. Şükrü Genç de Kadir Yiğit Bayraktar için ağaç dikti. “Buradaki ağaçları sevdiğimizde Kadir Yiğit’e dokunmuş olacağız” Açılış programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “Ben Bayraktar ailesinin kötü gününde, iyi gününde hep yanında olmaya özen gösterdim ve onların burada dikilen her ağaçta, yerde yaşayan her canlıda Kadir Yiğit’in burada olduğunu biliyoruz. Ben Zekeriyaköy’de oturuyorum. Onun adına olan parkın benim yaşadığım yerde yapılıyor olmasından da çok mutluyum. Ara ara gelip buradaki ağaçları sevdiğimizde Kadir Yiğit’e dokunmuş olacağız” dedi.

“Bir cumhuriyet delikanlısı demek lazım” Konuşması esnasında Kadir Yiğit Bayraktar’ın yazdığı şiiri okuyan CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, “Bir cumhuriyet delikanlısı, bir cumhuriyet genci demek lazım. Burada eksik bir şey gördük ki burada okuyacağım şiir sevgili Kadir Yiğit’imizin şiiri. Yol kenarlarına gelip geçerken dikilen taşlar olur, hatıra yazılır. Bu şiiri bir taşın, mermerin üzerine hatıra olarak gelen geçen çocuklar, gençler, cumhuriyeti unutanlar, Atatürk’ü unutanlara da okuduğunda bir hatırlatma olması anlamında da bu parkın farklı bir önemi olacaktır” diye konuştu.

Kadir Yiğit Bayraktar’ın babası Osman Bayraktar ise, “Bu parkı açarak onun ismini ölümsüzleştirmeyi düşündük. Emeği geçen herkese şükran ve saygılarımı sunuyorum. Daha yapılacak çok işimiz var. İnşallah bunun devamını da getireceğiz” şeklinde konuştu.



