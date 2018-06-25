Sarıeroğlu: ''Tüm Türkiye, tüm dünyaya vaktin Türkiye vakti olduğunu gösterdi'' - ADANA Video
- AK Parti Adana İl Başkanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamaları"Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler" - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Yenilgiyi hazmedemeyenler, her zamanki gibi bu mutluluğa gölge düşürmek için sabahtan beri gayret içindeler. Ne yaparlarsa boş. Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler" - "Yeni bir hükümet sistemiyle inşallah ülkemizi, Adana 'mızı şaha kaldıracağız. Bugün milletin günü, bugün demokrasi günü, bugün Türkiye'nin yeniden şahlanış, yeniden diriliş günü"ADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yenilgiyi hazmedemeyenler, her zamanki gibi bu mutluluğa gölge düşürmek için sabahtan beri gayret içindeler. Ne yaparlarsa boş. Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler." dedi. Sarıeroğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, demokrasi zaferinin hayırlı olmasını dileğinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Bugün artık yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:"Yeni bir hükümet sistemiyle inşallah ülkemizi, Adana 'mızı şaha kaldıracağız. Bugün milletin günü, bugün demokrasi günü, bugün Türkiye'nin yeniden şahlanış, yeniden diriliş günü. Milletimize teşekkür ediyoruz. 'Vakit Adana vakti, vakit Türkiye vakti' demiştik, bugün 81 milyon vatandaşımız ve tüm Türkiye, tüm dünyaya vaktin Türkiye vakti olduğunu gösterdi. İnşallah, birlik, beraberlik ve bolluk içerisinde yeni Türkiye'de hep birlikte omuz omuza ilerleyeceğiz." Adana 'nın AK Parti'ye sahip çıktığını belirten Sarıeroğlu, kentin reisine, Cumhurbaşkanına, "milletin adamına", mazlumların umuduna sahip çıktığını söyledi.
- "Olay net, bu iş bitmiştir"Sarıeroğlu, Adana 'da zaferlerini daha da arttırarak sürdüreceklerini dile getirerek "Yenilgiyi hazmedemeyenler, her zamanki gibi bu mutluluğa gölge düşürmek için sabahtan beri gayret içindeler. Ne yaparlarsa boş. Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler. Öyle sağa sola çamur atarak bu zaferi gölgeleyemeyecekler. Olay net, bu iş bitmiştir. Millet Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ile Cumhur İttifakı ile yola devam demiştir. " diye konuştu. Tüm Türkiye'nin sokaklarında, demokrasi bayramını kutladıklarını, daha nice hizmetlerde bulunacaklarını anlatan Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının ardından diğer milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.